Türkiye’nin EURO 2024’deki muhtemel rakipleri belli oldu! Kaçıncı torbada olacağız? İşte o hesap...

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Toplam 16 puan toplayan millilerimiz şu an 1. torba takımı olarak görünüyor ama altındaki takımlardan İspanya ve Anravutluk'tan 1 maç; İngiltere ve Macaristan'dan ise 2 maç fazla oynadı. 1. torbada kalabilmemiz için en kötü ihtimalle 5. sırada olmamız gerekiyor ancak bu oldukça zor...