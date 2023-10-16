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Türkiye'nin EURO 2024'deki muhtemel rakipleri belli oldu! Kaçıncı torbada olacağız? İşte o hesap...

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Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Türkiye’nin EURO 2024’deki muhtemel rakipleri belli oldu! Kaçıncı torbada olacağız? İşte o hesap...

A Milli Futbol Takımımız dün akşam Letonya karşısında son derece etkili bir futbolla 4-0 galip gelirken "Bizim Çocuklar" EURO 2024" turnuvasına katılım hakkı kazandı. Bu maçın ardından millilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki Türkiye EURO 2024'te hangi grupta yer alacak? İşte detaylar...

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 finallerine katılmayı garantilemesinin ardından muhtemel rakiplerimiz de belli oluyor.

TOPLAM 6 GRUP OLACAK

EURO 2024 finallerinde 6 grup yer alacak. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için 5 takım ilk torbada yer alacak. Diğer 3 torbada ise 6'şar takım bulunacak. Takımların yer alacağı torbaları ise eleme gruplarında gösterdikleri performans belirleyecek.

TÜRKİYE EN İYİ 4.TAKIM

Türkiye an itibarıyla 6'da 6 yapan takımlar Portekiz ve Fransa, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Belçika'nın ardından en iyi eleme performansını sergileyen 4. takım olarak bulunuyor.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Toplam 16 puan toplayan millilerimiz şu an 1. torba takımı olarak görünüyor ama altındaki takımlardan İspanya ve Anravutluk'tan 1 maç; İngiltere ve Macaristan'dan ise 2 maç fazla oynadı. 1. torbada kalabilmemiz için en kötü ihtimalle 5. sırada olmamız gerekiyor ancak bu oldukça zor...

2.TORBA KESİN GİBİ

Türkiye son maçında Galler'i yense dahi fikstürleri kolay olan İspanya, İngiltere ve Macaristan'ın bizi geçme ihtimali yüksek. Yani Türkiye, EURO 2024 finallerine 2. torbadan katılım sağlayacak. Daha aşağı düşmemiz ise söz konusu değil...

KİMLER GARANTİLEDİ?

Türkiye dışında EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler ev sahibi Almanya ile birlikte Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya ve İspanya...

Türkiye'nin 2. torba olması durumunda 1. torbadan muhtemel rakiplerimiz

Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İspanya, İngiltere

2. Torbada bizle beraber olması beklenen takımlar

Türkiye, Arnavutluk, Macaristan, İtalya, İsviçre, Slovenya

3. Torbada olması muhtemel takımlar

İskoçya, Romanya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Çekya

4. Torbada olması muhtemel takımlar

Galler, Sırbistan, Slovakya ve Playofflardan gelecek 3 takım

KURALAR NE ZAMAN?

EURO 2024'ün kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak. Elbphilharmonie'deki kura çekimi sonrası 24 takımın mücadele edeceği 6 grup grup belli olacak.

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