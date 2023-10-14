Forbes açıkladı! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları...
Futbolda dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Forbes, 2023 yılında futboldan en çok kazanan oyuncuları açıkladı. İşte ilk 10 sırada yer alan o sporcular...
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un, 2023 yılının en çok kazanan sporcuları listesinde ilk 3 sırada, yıldız futbolculara yer verildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James (119,5 milyon dolar) ve "Canelo" lakaplı Meksikalı boksör Saul Alvarez (110 milyon dolar) listede ilk 5'e giren diğer sporcular oldu.
Tenisten geçen yıl emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95,1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.
Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atarken, listedeki oyuncular da merak edildi.
İşte en çok kazanan ilk 10 oyuncu:
7) MOHAMED SALAH - 50 MİLYON EURO
6) ERLING HAALAND - 55 MİLYON EURO
5) KARIM BENZEMA - 100 MİLYON EURO
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