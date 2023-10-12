MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
"Hırvatistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, heyecanla beklenen Hırvatistan deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. İşte, maçın detayları...
""Hırvatistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Gruplarda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırayı elde eden Türkiye, liderlik koltuğunu tekrar ele geçirmek amacıyla Hırvatistan karşısında galip gelmeyi hedefliyor. İşte, maç bilgileri...
HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU
Montella'nın takımını şu ilk 11'le sahaya sürmesi bekleniyor.;
Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Orkun; İrfan Can, Hakan, Kerem ve Cenk.
ADAY KADRO
KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!
- TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...
- JGK lise mezunu uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru detayları ve ekranı
- Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...
- ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?
- LÖSEV iş başvuru ekranı ve şartları 2023 | Lise mezunu olmak yeterli! 15 farklı branşta iş ilanını duyurdu: İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir...
- TOKİ Ankara'da anahtar teslim 11 konutu duyurdu! 1000 TL peşinatla en yüksek 775.414 TL'ye 2+1 daire! 10-11-12-13 Ekim'de...
- 14 günde -12 KG garantili diyet! Tam bir toksin ve ödem detoksu! Günde 3-4 kez tüketin!
- Filistin haritası ve nüfusu 2023 güncel | Filistin nerede, hangi kıtada yer alıyor, dini ve etnik yapısı nedir? Gazze şeridi yeri ve konumu
- Bu böceği gördüğünüz yerde imha edin uyarısı! Karadeniz alarmda: %20 düşürdü! Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun...
- AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?