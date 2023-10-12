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MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi: 12.10.2023
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MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

"Hırvatistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, heyecanla beklenen Hırvatistan deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. İşte, maçın detayları...

""Hırvatistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Gruplarda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırayı elde eden Türkiye, liderlik koltuğunu tekrar ele geçirmek amacıyla Hırvatistan karşısında galip gelmeyi hedefliyor. İşte, maç bilgileri...

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Montella'nın takımını şu ilk 11'le sahaya sürmesi bekleniyor.;

Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Orkun; İrfan Can, Hakan, Kerem ve Cenk.

ADAY KADRO

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

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