Hırvatistan-Türkiye canlı yayın bilgileri | 12 Ekim Perşembe Milli maç anlık, kesintisiz, tamamını, ultra HD, 4K kalitede canlı izle!
Milli futbol takımlarının heyecanla beklenen mücadelesi, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma ile devam ediyor. Bu iki takım daha önce 11 kez karşı karşıya gelmiş, Türkiye 6 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etmişti. İki takım da 10'ar puanla liderlik koltuğunu paylaşıyor ve bu önemli maçtan galip ayrılarak liderlikte bir adım öne çıkmayı hedefliyor. İşte Hırvatistan-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri...
Hırvatistan ile Türkiye arasındaki milli maç, aynı zamanda Türkiye Milli Futbol Takımı için Teknik Direktör Fabio Montella'nın ilk resmi mücadelesi olma özelliği taşıyor. Bu karşılaşma, Euro 2024 D Grubu'ndaki altıncı maçlarından biri olacak ve Türkiye, 10 puanla Hırvatistan'la aynı sırayı paylaşmaktadır. Bu mücadelede galip gelerek rakibinin önüne geçmeyi hedefleyen Türkiye, büyük bir heyecanla bu zorlu sınavı bekliyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Euro 2024 D Grubunda 6'ncı mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan'a konuk olacak. 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
Hırvatistan-Türkiye muhtemel 11'ler:
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ
Hırvatlar'a bileğimiz bükülmüyor
A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar Hırvatistan ile deplasmanda 3 resmi maça çıktı. Ay-Yıldızlılar, rakibine karşı galibiyet alamasa da bileğini de büktürmedi! Türkiye, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.
Rakibin 7 maçlık serisi var
Hırvatlar, son olarak 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile kozlarını paylaştı ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Zlatko Dalic'in ekibi, Tangocular ile oynanan mücadele sonrasında 7 resmi maça çıkarken, bu süre içerisinde hiç mağlup olmadı. Hırvat Milli Takımı, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Milliler de iki eksik
Ay-Yıldızlı ekibimizde Hırvatistan mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Arda Güler ile kart cezası bulunan Merih Demiral, kritik mücadelede sahada olamayacak. Hırvatlar'da ise üç eksik var. Gelen son haberlere göre Ivan Perisic, Luka Ivanusec ve Kramaric, sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler.
3 ismin ilk sınavı
Bu arada A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim ilk kez aday kadroya çağırılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, Hırvatistan karşılaşmasında görev yapmaları halinde Milli formayı ilk kez terletecekler.
Hırvat avcısı Cenk Tosun
A Milli Futbol Takımı'nda son dönemde Hırvatistan ile oynadığımız maçlarda ön plana çıkan bir oyuncu var: Cenk Tosun. 32 yaşındaki milli futbolcu, son dönemde bu akşamki rakibimize karşı çarpıcı bir performans ortaya koydu. Öyle ki Cenk, Hırvat Milli Takımı'na attığımız son 4 golün 3'üne doğrudan katkı verdi. Deneyimli oyuncu, söz konusu goller baz alındığında 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Cenk'in, bu doğrultuda bu akşam da kadroda yer almasa kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi. Cenk, her zaman olduğu gibi bu akşam da Hırvatlar karşısında takımımızın en büyük kozlarından biri olacak.
Hırvatistan'ı deplasmanda nasıl yeneriz?
'Hırvatistan'ı deplasmanda nasıl yeneriz?' sorusunu uzun yıllar Türkiye'de çalışan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'ye sorduk...
'Güçlü bir oyun sergilemekten geri kalmıyorlar'
"Hırvatistan her zamanki Hırvatistan... Uzun yıllardır beraber oynama pratiği milli takımlar düzeyinde fark yaratan en önemli faktörlerdendir. Oyun planını benimsemiş, birbirini çok iyi tanıyan ve yardımlaşan bir oyuncu grubuna sahipseniz senede 3-4 kez de bir araya gelseniz alışkanlıklarınız üstünlük kurmanızı sağlar. Hırvatistan için de durum böyle. Zaman zaman kadroda küçük değişiklikler olsa da güçlü bir oyun sergilemekten geri kalmıyorlar. Türkiye maçı öncesi de gördüğüm kadarıyla Kramaric dışında önemli bir eksik yok."
'Kontralardan sonuç aramak en kolay seçenek'
Hırvatistan'ın nasıl bir oyun oynadığını herkes gibi Montella da iyi biliyordur. Topa sahip olarak, son derece sabırlı, acele etmeyen, hatta rakibi uyutacak kadar pas başarısını yüksek tutan ve bulduğu küçük fırsatlardan sonuç yakalayan bir anlayış. Türkiye için önemli olan şey ise bu pas kalitesini bozma konusunda ne kadar etkili olabilecekleri. Evet Hırvatistan'a karşı defansif ağırlıklı bir oyun oynayarak kontralardan sonuç aramak en kolay seçenek. Ancak bunu herkes yapıyor zaten. Türkiye'nin gruptaki durumu açısından buradan bir galibiyetle dönmesi için daha güçlü bir taktiğe ihtiyacı var..."
'Montella agresif ön alan baskısına ihtiyaç duyacak'
"Topu rakibe bırakıp tamamen teslim olmak yerine ön alanda dinamik oyuncularla güçlü bir baskı yaparak Hırvatistan'ın oyun kurulumuna darbe vurması gerekiyor. Hataya zorlamak ve bunun için cesur bir oyun oynamak şart. Amaç galibiyet ise Montella, Adana Demir'de oynattığı agresif ön alan baskısına ihtiyaç duyacak. Tabii ki bu oyunu oynayabilmek kolay değil. Geri dönüşlerde savunma geçişleri oldukça önemli. Kuntz döneminde yaşanan savunma sıkıntılarını kısa sürede aşabilmek kolay olmayacaktır. Türkiye için kritik bir viraj ama kazanmak için Hırvatistan'ı şaşırtmak zorundalar."
Vincenzo Montella: Geldiğimden beri iştahlı oyuncuları gördüm
Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu. Montella, "Taktiksel anlamda bizimki galibiyeti de mağlubiyeti de getirilir. Ben buraya geldiğimden beri iştahlı oyuncuları gördüm. Bizim için test olacak. Baktığınızda rakibimizde dünya sıralamasında 3. sırada olan bir takım" diye konuştu.
'Elimde olan oyuncularla planlama yaparım'
Önemli eksikler olduğu gibi görünse de yerlerini dolduracak oyuncuların da takımda olduğunu dile getiren Montella, "Arda Güler ve Mert Günok gibi önemli oyuncular eksik ama ben hoca olarak elimde olan oyuncularla planlama yaparım. Yerilerine iyi oyuncularımız var yarın sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı da sakatlığı sebebiyle aramızda olamayacak" şeklinde konuştu.
'Çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak'
Montella, Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı? Şeklinde yöneltilen bir soruya, "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" diye cevap verdi.
'9 sene sonra burada milli takımın başında olmak isterim'
İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek EURO 2032 ve milli takımın başında yer almayı isteyip istemeyeceği sorulan Montella, "Çok yetenekli 2 ülkenin birlikte götüreceği organizasyon olacak. Bin senelik tarihe sahip 2 ülke, o yüzden neden olmasın 9 sene sonra burada milli takımın başında olmak isterim. Önemli de bir organizasyon olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Zlatko Dalic: Bizim için daha zor olacak
"Yaşadığınız bazı zorluklardan bahsettiniz. Türk Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktörü var. İlk maçına çıkacak ve taktiği belirsiz. Bu zorluklarınıza yeni bir tanesini ekleyebilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Bu bizim için daha zor bir durum. Çünkü yeni bir oynama tarzı var, oyuncular da kendini ispat etmek isteyecek. Daha önce milli maç oynamadığı için analizini yapamadık ama bir Türk kulübünün teknik direktörlüğünü yaptı, iyi bir teknik direktör. Evet bizim için daha zor olacak" diye cevap verdi.
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- Hırvatistan-Türkiye canlı yayın bilgileri | 12 Ekim Perşembe Milli maç anlık, kesintisiz, tamamını, ultra HD, 4K kalitede canlı izle!
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