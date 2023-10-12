Hırvatistan-Türkiye canlı yayın bilgileri | 12 Ekim Perşembe Milli maç anlık, kesintisiz, tamamını, ultra HD, 4K kalitede canlı izle!

'Montella agresif ön alan baskısına ihtiyaç duyacak'

"Topu rakibe bırakıp tamamen teslim olmak yerine ön alanda dinamik oyuncularla güçlü bir baskı yaparak Hırvatistan'ın oyun kurulumuna darbe vurması gerekiyor. Hataya zorlamak ve bunun için cesur bir oyun oynamak şart. Amaç galibiyet ise Montella, Adana Demir'de oynattığı agresif ön alan baskısına ihtiyaç duyacak. Tabii ki bu oyunu oynayabilmek kolay değil. Geri dönüşlerde savunma geçişleri oldukça önemli. Kuntz döneminde yaşanan savunma sıkıntılarını kısa sürede aşabilmek kolay olmayacaktır. Türkiye için kritik bir viraj ama kazanmak için Hırvatistan'ı şaşırtmak zorundalar."

Vincenzo Montella: Geldiğimden beri iştahlı oyuncuları gördüm

Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu. Montella, "Taktiksel anlamda bizimki galibiyeti de mağlubiyeti de getirilir. Ben buraya geldiğimden beri iştahlı oyuncuları gördüm. Bizim için test olacak. Baktığınızda rakibimizde dünya sıralamasında 3. sırada olan bir takım" diye konuştu.

'Elimde olan oyuncularla planlama yaparım'

Önemli eksikler olduğu gibi görünse de yerlerini dolduracak oyuncuların da takımda olduğunu dile getiren Montella, "Arda Güler ve Mert Günok gibi önemli oyuncular eksik ama ben hoca olarak elimde olan oyuncularla planlama yaparım. Yerilerine iyi oyuncularımız var yarın sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı da sakatlığı sebebiyle aramızda olamayacak" şeklinde konuştu.

'Çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak'

Montella, Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı? Şeklinde yöneltilen bir soruya, "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" diye cevap verdi.