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Pogba 4 yıl men edilebilir! İkinci testi de pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Pogba 4 yıl men edilebilir! İkinci testi de pozitif çıktı

Son dakika haberi... İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıktı.

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