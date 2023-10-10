Türkiye ve İtalya’dan EURO 2032 ortaklığı! Karar bugün

EURO 2032 TÜRKİYE VE İTALYA'DAKİ 5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.



İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.



Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.



AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK



EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.



İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.