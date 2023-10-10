Türkiye ve İtalya'dan EURO 2032 ortaklığı! Karar bugün
Son dakika haberi... 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşiyor. EURO 2032'ye ortak aday olan Türkiye ve İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri, UEFA merkezinde toplantıya girdi. Toplantı sonrası merakla beklenen karar açıklanacak. İşte detaylar...
Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipleri bugün açıklanacak.
EURO 2032 ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İtalya Futbol Federasyonu heyetleri sunum için UEFA'nın Nyon'daki merkezine geldi.
TÜRKİYE İLE İTALYA ORTAKLIĞI
Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.
EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonundan, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Temmuz ayında gelen teklifle iki ülke ortak aday olma kararı aldı ve çekişme ortadan kalktı. EURO 2032 ev sahipliğine tek aday Türkiye ve İtalya ortaklığı oldu.
UEFA da iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun değerlendirmeye alındığını duyurdu.
RESMİ DUYURU BUGÜN
Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından resmen duyurulacak.
İki ülke federasyon heyetleri, bugün UEFA'nın merkezinde bir araya gelecek ve bugün UEFA Yönetim Kuruluna son sunumlarını yapacak. İki ülkenin sunumlarını dinleyen UEFA Yönetim Kurulu ise nihai kararını ilan edecek.
Ortak adaylık süreciyle ilgili konuşan UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE, EURO 2028 ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ
EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından ise çekildi.
Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.
TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.
EURO 2032 TÜRKİYE VE İTALYA'DAKİ 5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.
İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.
Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK
EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.
İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIK SERÜVENİ
Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini almaya hazırlanıyor.
EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.
Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı aldı.
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