"Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan ve Konya'da Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlayacak. İşte konu hakkında detaylar...