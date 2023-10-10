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Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?

"Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına 9 Ekim'de başlayacak. İşte konu hakkında detaylar...

"Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan ve Konya'da Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlayacak. İşte konu hakkında detaylar...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu(Galatasaray)

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