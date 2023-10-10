Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
"Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına 9 Ekim'de başlayacak. İşte konu hakkında detaylar...
"Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan ve Konya'da Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başlayacak. İşte konu hakkında detaylar...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu(Galatasaray)
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- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
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