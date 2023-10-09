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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarına başladı

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Giriş Tarihi: 09.10.2023
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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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