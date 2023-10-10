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Bir dönem Türkiye için transferin gözbebeğiydi! Eden Hazard futbolu bıraktı...

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Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Bir dönem Türkiye için transferin gözbebeğiydi! Eden Hazard futbolu bıraktı...

Real Madrid'in sözleşmesini fesh ettiği ve bir dönem Türkiye'ye transferi gündeme gelen 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu Eden Hazard kariyerine son verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

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