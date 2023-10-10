Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ek MTV’ye ilişkin açıklama! Basında çıkan o haberlere yalanlama...

GERÇEKLE İLGİLİ OLMAYAN HABERLER YAPILDI

GİB'den yapılan açıklamada, dün kurumun internet sitesinde yayımlanan "2023 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin sirküler" ile ilgili olarak, bazı medya kuruluşlarınca Başkanlığa atfen, vergi, harç ve trafik cezalarının yeniden değerleme oranında artırıldığı yönünde gerçekle ilgisi olmayan haberler yapıldığı belirtildi.

Mükelleflerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulanan açıklamada, Vergi Usul Kanunu'na istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim ve istisna uygulamaları için geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu bildirildi.