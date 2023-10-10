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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 günlük hak mahrumiyeti cezası

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Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 45 günlük hak mahrumiyeti cezası

Son dakika haberi...Profesyonel Futbol Disiplim Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 210 bin TL para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.

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