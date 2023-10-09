FIBA Avrupa açıkladı: İsrail takımlarının yer aldığı maçları askıya aldı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldı. Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri, durum izin verdiği anda onaylanacak.
Karar, beş İsrail takımının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak.
FIBA Avrupa, İsrail Basketbol Federasyonu ve katılımcı kulüplerle yakın iş birliği içinde, tüm katılımcıların ve paydaşların güvenliğine ve refahına öncelik verme kararlılığını sürdürerek durumu izlemeye devam edecek.
Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri, durum izin verdiği anda onaylanacak.
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