FIBA Avrupa açıkladı: İsrail takımlarının yer aldığı maçları askıya aldı

FIBA Avrupa, İsrail Basketbol Federasyonu ve katılımcı kulüplerle yakın iş birliği içinde, tüm katılımcıların ve paydaşların güvenliğine ve refahına öncelik verme kararlılığını sürdürerek durumu izlemeye devam edecek.

Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri, durum izin verdiği anda onaylanacak.