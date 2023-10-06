Süper Lig ekibinden Igor Tudor bombası! Flaş ayrılık sonrası gündemde! İlk görüşme gerçekleşti...
Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor ile görüşen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım görüşmenin detaylarını anlattı. İşte detaylar...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Yılport Samsunspor, Türk futboluna yabancı olmayan bir ismi gündemine aldı.
ROTA YABANCI HOCAYA ÇEVRİLDİ
Türk hocalardan olumsuz yanıt alan kırmızı-şimşekler, rotasını yabancıya çevirdi ve önceki gün de eski teknik direktörü Fuat Çapa'yı sportif direktör açıklayıp, yabancı getireceğini duyurdu.
COMOLLİ'DEN YARDIM İSTEDİLER
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü, Toulouse Başkanı Comolli'yle daha önce iş birliği anlaşması yapan Başkan Yüksel Yıldırım, Fransız spor adamından yardım istedi.
TUDOR GÜNDEMDE
Daha önce Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor gündeme gelirken, Comolli geçen sezon Marsilya'da çalışan Hırvat hoca için aracı oldu ve Tudor'la görüşme gerçekleşti.
"TÜRKİYE'YE GELMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Igor Tudor ile görüştüm. Kendisi Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ve İtalya'da çalışmak istediğini, o yüzden İtalyan takımlarından teklif beklediğini söyledi. Bu nedende Tudor artık gündemimizde yok." dedi.
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