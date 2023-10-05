Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları tamamlandı

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 47'nci dakikalarda Alvaro Morata ile 45+3'üncü dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekip Feyenoord'un gollerini ise 7'nci dakikada Hermoso kendi kalesine ve 34'üncü dakikada David Hancko attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanla 1'inci sırada yer alırken, Feyenoord ise ilk mağlubiyetini alarak haftayı 3 puanla 3'üncü sırada tamamladı.



Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:



E GRUBU



Atletico Madrid - Feyenoord: 3-2



Celtic - Lazio: 1-2



F GRUBU



Newcastle United - PSG: 4-1



Borussia Dortmund - Milan: 0-0



G GRUBU



Kızılyıldız - Young Boys: 2-2



RB Leipzig - Manchester City: 1-3



H GRUBU



Royal Antwerp - Shaktar Donetsk: 2-3



Porto - Barcelona: 0-1