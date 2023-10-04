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Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Süper Lig’de 8’inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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