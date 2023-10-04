04 Ekim 2023, Çarşamba
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Son dakika | Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 başvurusu kabul edildi

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika | Türkiye ve İtalya’nın EURO 2032 başvurusu kabul edildi

Son dakika haberi...Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusu kabul edildi. UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de kararını duyuracak.

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