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Trabzonspor'da golcü değişimi işe yarıyor

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Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Trabzonspor’da golcü değişimi işe yarıyor

Trendyol Süper Lig'de haftayı 2-1'lik Pendikspor galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor'da yapılan santrfor değişikliği fayda sağlıyor. Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, siyah-beyazlı takım karşısındaki ilk maçında golle buluşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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