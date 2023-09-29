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Arda Güler Şampiyonlar Ligi ile sahalara dönüyor!

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Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Arda Güler Şampiyonlar Ligi ile sahalara dönüyor!

Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, bir antremanda dizinden sakatlanmıştı. Tam sahalara dönmeye hazırlanırken bir şanssızlık daha yaşayan Milli yıldız Arda Güler'in sahalara döneceği maç belli oldu. Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçta sahalara dönüyor.

Real Madrid'de bir kez daha sakatlanan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

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