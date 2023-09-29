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Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs! Fransa'da hayat durdu

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka’dan intihara teşebbüs! Fransa’da hayat durdu

Adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Fransa'da bir otoyol üzerinde yer alan 100 metre yüksekliğindeki Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti. Yıldız futbolcu, 3,5 saatlik bir sürecin sonunda polis ve itfaiye ekipleri tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Beka Beka'nın neden intihara kalkıştığı da öğrenildi.

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bir viyadük üzerinde intihara teşebbüs etti. Yıldız futbolcu 3.5 saatlik bir sürecin sonusunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

BEKA BEKA, MAGNAN VİYADÜĞÜNDEN ATLAMAKLA TEHDİT ETTİ

Nice'te forma giyen 22 yaşındaki futbolcu intihara teşebbüs için otoyolun bariyerlerinde durdu. BFM Nice Côte d'Azur'un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice'teki 100 metre yüksekliği bulunan Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit etti. Futbolcunun Alexis Beka Beka olduğu öğrenildi.

3.5 SAAT SONRA İKNA EDİLİP HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık birimleri ve Fransız jandarması olay yerine giderken, oyuncuyu ikna için 3,5 saat uğraş verildi. Futbolcunun kulübü Nice de psikoloğunu olay yerine gönderirken Beka Beka ikna edildi ve sağlık birimleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞI AYRILINCA...

Fransız medyasında 22 yaşındaki Beka Beka'nın kız arkadaşı kendisinden ayrılınca böyle bir olaya kalkıştığı belirtildi.

5 KİLOMETRELİK TRAFİK SIKIŞIKLIĞI OLUŞTU

Karayolları ekipleri otoyolu kontrol altına alınırken, İtalya-Aix yönündeki trafik yavaşlatıldı. Bu ciddi olayın ardından 5 km'lik bir trafik sıkışıklığı oluştu ve trafiğin bir şeridi etkisiz hale getirildi.

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