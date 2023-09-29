Adı Beşiktaş ile anılan Alexis Beka Beka’dan intihara teşebbüs! Fransa’da hayat durdu

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, bir viyadük üzerinde intihara teşebbüs etti. Yıldız futbolcu 3.5 saatlik bir sürecin sonusunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

BEKA BEKA, MAGNAN VİYADÜĞÜNDEN ATLAMAKLA TEHDİT ETTİ

Nice'te forma giyen 22 yaşındaki futbolcu intihara teşebbüs için otoyolun bariyerlerinde durdu. BFM Nice Côte d'Azur'un edindiği bilgiye göre, bir OGC Nice oyuncusu Nice'teki 100 metre yüksekliği bulunan Magnan viyadüğünden atlamakla tehdit etti. Futbolcunun Alexis Beka Beka olduğu öğrenildi.