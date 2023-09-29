Alexis Beka Beka son dakika! Beka Beka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR?

2001 yılında Paris'te doğan Alexis Beka Beka, futbol kariyerine Caen takımının altyapısında başladı ve burada yeteneklerini geliştirerek profesyonel düzeye yükseldi. Caen'deki 2 yıllık başarılı performansı sonrasında, köklü Rus kulübü Lokomotiv Moskova tarafından transfer edildi. Bu transfer 14 milyon Euro karşılığında gerçekleşti. Daha sonra ülkesinin takımlarından Nice ile anlaşarak Fransa'ya döndü.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan yetenekli oyuncu, bu sezon ise henüz forma şansı bulamamış görünüyor. Alexis Beka Beka'nın kariyerindeki bu transferler, genç yaşına rağmen gösterdiği potansiyeli ve yetenekleriyle dikkat çektiğini gösteriyor.