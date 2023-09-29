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Alexis Beka Beka son dakika! Beka Beka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Alexis Beka Beka son dakika! Beka Beka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fransız Ligue 1 takımı Nice'in futbolcusu Alexis Beka Beka, büyük bir endişe yaratan bir olayın merkezinde bulunuyor. Oyuncu, bir viyadük üzerinde intihar teşebbüsünde bulunmuş ve şu an itibariyle ikna edilmeye çalışılıyor. Bu üzücü olaya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

Transfer döneminin hareketliliği içinde Beşiktaş ile adı anılan Nice'in deneyimli oyuncusu Alexis Beka Beka, Fransa'da yaşanan üzücü bir olayla gündeme geldi. Oyuncu, Fransa'nın Magnan viyadüğü üzerinde intihara teşebbüs ettiği haberi, futbol dünyasını derinden sarstı. İtfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, yıldız futbolcu intihar girişiminden vazgeçirilmeye çalışılıyor. İşte detayları...

İtfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çabalarıyla devam eden bir kurtarma operasyonu, Fransız futbolunun önemli isimlerinden biri olan Alexis Beka Beka'nın intihar tehdidiyle sarsılan bir olayın merkezinde yer aldığını gösteriyor.

Oyuncu, Nice'teki Magnan viyadüğünde atlamakla tehdit ederek büyük bir endişe yaratmış durumda. BFM Nice Côte d'Azur'un elde ettiği bilgilere göre, bu trajik olayın başrolünde Alexis Beka Beka bulunuyor.

Acil servis ve jandarma, olay yerine intikal etmiş durumda ve oyuncuyla yapılacak görüşmelerle daha fazla kötü bir durumun önlenmesi için çaba harcanıyor. Bu üzücü olay, spor camiası ve tüm toplum için bir uyarı niteliği taşıyor ve Beka Beka'ya acil yardım ve destek ihtiyacını vurguluyor.

İNTİHAR SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

İntihar teşebbüsünün gerekçesi Beka Beka'nın aşık olduğu kızdan ayrılması... Beka Beka'nın takım arkadaşları oyuncunun kız arkadaşına ulaşmaya çalışıyor.

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR?

2001 yılında Paris'te doğan Alexis Beka Beka, futbol kariyerine Caen takımının altyapısında başladı ve burada yeteneklerini geliştirerek profesyonel düzeye yükseldi. Caen'deki 2 yıllık başarılı performansı sonrasında, köklü Rus kulübü Lokomotiv Moskova tarafından transfer edildi. Bu transfer 14 milyon Euro karşılığında gerçekleşti. Daha sonra ülkesinin takımlarından Nice ile anlaşarak Fransa'ya döndü.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan yetenekli oyuncu, bu sezon ise henüz forma şansı bulamamış görünüyor. Alexis Beka Beka'nın kariyerindeki bu transferler, genç yaşına rağmen gösterdiği potansiyeli ve yetenekleriyle dikkat çektiğini gösteriyor.

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