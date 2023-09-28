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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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