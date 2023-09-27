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TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini hakkında kritik açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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TFF’den Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun zemini hakkında kritik açıklama

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimlerinin yeşile boyanmasına karşılık TFF'den açıklama geldi.

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