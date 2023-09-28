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Montella'nın yardımcısı Mehmet Topal olabilir! Milli Takım için bomba iddia...

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Montella’nın yardımcısı Mehmet Topal olabilir! Milli Takım için bomba iddia...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın teknik ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başlarken İtalyan teknik adamın yardımcısı konusunda flaş bir isim ortaya atıldı. Montella'nın yanında eski milli futbolcu Mehmet Topal'ın düşünüldüğü iddia edildi. İşte detaylar...

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