Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? 27 Eylül Adana Demirspor BJK maç sonucu!
Adana Demirspor BJK maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig 3. Hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’a konuk oluyor. İşte, maçın canlı yayın bilgileri!
Adana Demirspor BJK maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig 3. Hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Futbolseverler ise maç hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri...
ADANA DEMİRSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bu akşam 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlandı.
Şenol Güneş yönetiminde son haftalarda beklentilerin altında bir performans gösteren siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Tam 6 gol atılan mücadelede Adana Demirspor, rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang
BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.
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