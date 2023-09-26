İSTANBULSPOR GS MAÇI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu...
İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig 3. Hafta fikstür erteleme maçları ile gündemdeki yerini aldı. Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları kapsamında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İşte, maç hakkında detaylar...
İstanbulspor Galatasaray maçı şifresiz canlı izle! bilgileri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları kapsamında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İşte, İstanbulspor GS maçı hakkında detaylar...
İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off turlarından dolayı ertelenen 3. hafta maçları başladı.
Galatasaray bu akşam oynanan karşılaşmada İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, beIN Sports 1'de yayınlandı.
İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
İstanbulspor Galatasaray maçının yayını için:
https://beinsports.com.tr/
MUHTEMEL 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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