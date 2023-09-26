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İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 26.09.2023
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İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

"İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman? İstanbulspor-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oluyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Gatasaray arasındaki müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

Muhtemel ilk 11

Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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