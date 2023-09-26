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Arda Güler sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl son dakika? Arda Güler kaç hafta yok?

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Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Arda Güler sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl son dakika? Arda Güler kaç hafta yok?

"Arda Güler sakatlandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler sahalara dönmek için gün sayarken yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Arda Güler hakkında merak edilenler...

"Arda Güler sakatlandı mı, ne oldu?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler sahalara dönmek için gün sayarken yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Arda Güler hakkında merak edilenler...

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI, KAÇ HAFTA YOK?

Arda'nın sahalara dönüşü merak edilirken İspanya'dan üzücü haber geldi. Futbol dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan milli futbolcu Arda Güler, yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Real Madrid, milli futbolcunun sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.

ABD kampında geçirdiği sakatlık sonucu takımdan uzak kalmak zorunda kalan oyuncunun tekrar aynı talihsizliği yaşaması, futbolseverler ve takımı için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Marca'nın haberine göre, yıldız oyuncu 1 ay kadar sahalardan uzak kalacak.

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ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler 25 Şubat 2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, 176 cm boyunda ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Milli forma ile 4 maça çıkan genç futbolcu 1 gol katkısında bulundu. Attığı gol puskas adayları arasında yer aldı.

15 Milyon Euro bonservis bedeli bulunan Arda Güler, sol ayaklıdır. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, Fenerbahçe altyapısı ve A takımında forma giydi. Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.

Arda Güler sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro+bonuslarla transfer oldu.

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