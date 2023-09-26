Arda Güler sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl son dakika? Arda Güler kaç hafta yok?

"Arda Güler sakatlandı mı, ne oldu?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler sahalara dönmek için gün sayarken yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Arda Güler hakkında merak edilenler...