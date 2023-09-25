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THY'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na uçakta sürpriz kutlama

SPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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THY’den A Milli Kadın Voleybol Takımı’na uçakta sürpriz kutlama

Türk Hava Yolları (THY) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'na uçakta sürpriz kutlama yaptı.

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