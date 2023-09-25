Fatih Terim geri dönüyor! Bomba iddia! Görüşmelere başlandı...
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, uzun bir aranın ardından yeniden sahalara inmeyi düşünüyor. 2022'nin Ocak ayında Galatasaray ile yollarını ayıran Terim, eski takımına dönüyor. İşte detaylar...
Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim uzun brir aranın ardından teknik direktörlük için kulübeye iniyor. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim eski takımına geri dönüyor.
GALATASARAY SONRASI KİMSEYLE ANLAŞMADI
Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina'da görev yaptı. Galatasaray'ın efsanesi, sarı-kırmızılılardan ayrıldığı 10 Ocak 2022'den bu yana herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.
Fatih Terim, Galatasaray'da 16 kupa kazandı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 69 yaşındaki teknik direktör döneminde sarı-kırmızılılar şu başarılara imza attı:
1 - UEFA Kupası şampiyonluğu
8 - Süper Lig şampiyonluğu
3 - Türkiye Kupası şampiyonluğu
4 - Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu
BÜYÜK REKORLAR KIRDI
Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.
MİLLİ TAKIM İLE İSMİ GEÇTİ
Teknik Direktör Fatih Terim'in ismi son olarak A Milli Futbol Takımı ile geçti. Stefan Kuntz'un takımdan ayrılmasından sonra mili takım, Montella ile anlaşma sağladı.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
Son olarak Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipten sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı. Sabah'ın haberine göre Terim, daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.
2000-2001 YILINDA GÖREVDEYDİ
70 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile toplam 28 resmi maçta görev almıştı. Fatih Terim bu maçlarda 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. O sezon Serie A'yı 9. sırada tamamlayan Fiorentina, 43 puan toplamıştı.
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