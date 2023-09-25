Fatih Terim geri dönüyor! Bomba iddia! Görüşmelere başlandı...

GALATASARAY SONRASI KİMSEYLE ANLAŞMADI

Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina'da görev yaptı. Galatasaray'ın efsanesi, sarı-kırmızılılardan ayrıldığı 10 Ocak 2022'den bu yana herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.