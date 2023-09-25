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Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Bakambu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Galatasaray’da hayal kırıklığının adı Bakambu

Galatasaray haberleri bugün...Sezon başında Galatasaray'ın Katar ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Nijeryalı futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı

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