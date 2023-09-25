Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ali Cengiz Macar rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 yenerek altın madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.
Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
BAKAN BAK, DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ ALİ CENGİZ'İ KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Ali Cengiz'i tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i kutluyorum. Milli güreşçimize ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar ile 72 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Selçuk Can'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
ALİ CENGİZ'İN FİNALE GİDEN YOLDAKİ MAÇLARI
İlk turda Finlandiyalı Toni Heikki Metsomaeki'yi (7-3), 2. turda ise Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ukraynalı Zhan Belenyuk'u 3-1 yenen Ali Cengiz çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Bu turda ise dünya 2.'si Özbek Jalgasbay Berdimuratov'u da 3-3'ten son puan avantajıyla yendi. Yarı finalde Kazakistanlı Nursultan Tursynov'u da durum 4-3 iken kontra oyunla rakibini tuşla yenerek altın madalya için finale yükseldi.
ALİ CENGİZ'İN MİLLİ KARİYERİ
Ali Cengiz, Brezilya'da yapılan 2015 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Fransa'nın Macon kentinde düzenlenen 2016 Dünya Gençler Şampiyonasında 84 kiloda mücadele veren Ali Cengiz gümüş madalyada kazandı.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2019 U23 Avrupa güreş şampiyonasında Ali Cengiz bronz madalya kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda 85 kiloda Azerbaycanlı İslam Abbasov'a yenilerek gümüş madalya kazandı.
Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 87 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.[6] Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 87 kilo üçüncülük müsabakasında İranlı rakibi Nasser Alizadeh'ı 7-1 yenerek bronz madalya kazandı. İlk turda Hint Sunil Kumar ile 1-1 berabere kaldı ve son puan avantajıyla ikinci tura yükseldi. İkinci turda Ukraynalı Andrii Antoniuk'i 3-1; çeyrek finalde İsviçreli Damian von Euw'u 8-3 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Danimarka adına yarışan Çeçen asıllı Turpal Bisultanov'a kayberederek bronz madalya maçına çıkmıştı.
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 87 kilo final maçında Macar István Takács'a 5-2 kaybederek gümüş madalya kazandı. İkinci turda Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı İslam Abbasov ile 1-1 berabere kaldı ve son puan avantajjıyla yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Laşa Gobadze'yi 3-1 yenerek finale çıkmıştı.
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