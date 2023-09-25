Dünya Güreş Şampiyonası’nda Ali Cengiz Macar rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu

BAKAN BAK, DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ ALİ CENGİZ'İ KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Ali Cengiz'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i kutluyorum. Milli güreşçimize ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar ile 72 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Selçuk Can'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.