ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇ SONUCU | 24 Eylül 2023 Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Kanarya, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

SERİ 12'YE ÇIKTI



Fenerbahçe bu galibiyetle ligde 5'te 5 yaparken, bu sezon tüm kulvarlardaki kazanma serisini ise 12'ye çıkardı. Sarı lacivertliler bu sezon çıktığı her maçı kazanmış oldu.