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Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta? 21 Eylül 2023 Fenerbahçe Nordsjaelland maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta? 21 Eylül 2023 Fenerbahçe Nordsjaelland maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

"Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta, nasıl izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısında ilk mücadelesini verecek Fenerbahçe Avrupa sahasında kendini göstermeyi hedefliyor. İşte, Fenerbahçe Nordsjaelland canlı yayın bilgileri...

"Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusularının cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısında ilk mücadelesini verecek Fenerbahçe Avrupa sahasında kendini göstermeyi hedefliyor. İşte, maçın detayları...

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu ilk maçında Danimarkalı ekip Nordsjaelland karşısında evinde mücadele edecek. Fenerbahçe Nordsjaelland Avrupa maçı 21 Eylül 2023 Perşembe saat 19.45'de oynanacak.

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayı kanalı EXXEN olarak belirlendi.

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe maçının yayını için:

https://www.exxen.com/tr

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic; Ferdi, Djiku, Becao, Osayi Samuel; İsmail, Szymanski, Fred; Tadic, Dzeko, Ryan Kent

AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.

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