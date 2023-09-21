Fenerbahçe Nordsjaelland maçı saat kaçta? 21 Eylül 2023 Fenerbahçe Nordsjaelland maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

"Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusularının cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısında ilk mücadelesini verecek Fenerbahçe Avrupa sahasında kendini göstermeyi hedefliyor. İşte, maçın detayları...