BEŞİKTAŞ Konferans Ligi maçı özeti | 21 Eylül 2023 Club Brugge-BJK maçı kaç kaç bitti?
Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi D Grubu maçı büyük bir heyecanla izlendi. Beşiktaş, Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında mücadele etti. İşte Club Brugge-BJK maç sonucu ve özeti...
Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi D Grubu maçı büyük bir heyecanla izlendi. Beşiktaş, Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında mücadele etti. İşte Club Brugge-BJK maç sonucu ve özeti...
⚽CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş- Club Brugge konuk oldu. Zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşen Kara Kartal, Cenk Tosun'un golüyle karşılaşmadan 1 puan almayı başardı.
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
AVRUPA'DA 236. KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 236. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 235 müsabakada siyah-beyazlı takım, 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 310 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.
BU SEZON NAMAĞLUP
Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.
CLUB BRUGGE'LA 4. KEZ
Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa sahnesinde 4. kez rakip olacak. Geride kalan 3 müsabakanın 2'sini Brugge, 1'ini ise İstanbul temsilcisi kazandı.
Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Beşiktaş da 2006-2007'de UEFA Kupası grup aşamasında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
ALEKSEI KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK
Bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.
Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.
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