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Stefan Kuntz TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Stefan Kuntz TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul’a geldi

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

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