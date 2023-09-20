Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte 5 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi

Gaziantep FK da, aynı müsabakadaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' nedeniyle sevkine karar verildi.

Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle; Fenerbahçe'nin de Antalyaspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Ayrıca Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.