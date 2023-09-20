20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte 5 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte 5 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte 5 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 5. haftası sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Kayserispor'un Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Gaziantep FK da, aynı müsabakadaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' nedeniyle sevkine karar verildi.

Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle; Fenerbahçe'nin de Antalyaspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Ayrıca Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA