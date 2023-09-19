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Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımının FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri netleşti

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımının FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda rakipleri netleşti

Son dakika haberine göre A Milli Kadın Basketbol Takımının, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grupları belli oldu. Buna göre Türkiye, F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

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