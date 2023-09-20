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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu maçlar! Lazio kalecisi Provedel 90+5'te attığı golle gecenin olayına imza attı

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu maçlar! Lazio kalecisi Provedel 90+5’te attığı golle gecenin olayına imza attı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başladı. Avrupa Devleri'nin sahne aldığı kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun ilk grup maçları kıran kırana geçen karşılaşmalara sahne oldu. Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.

Oynanan maçlarda gecenin en farklı skorunu Antwerp'i 5-0 mağlup eden Barcelona aldı.

Son şampiyon Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kızılyıldız'ı 3-1'lik skorla geçti.

GECENİN OLAYI: KALECİDEN 90+5'TE GELEN KAFA GOLÜ

Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:



Milan - Newcastle United: 0-0



Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund: 2-0



Young Boys - Leipzig: 1-3



Manchester City - Kızılyıldız: 3-1



Feyenoord - Celtic: 2-0



Lazio - Atletico Madrid: 1-1



Barcelona - Royal Antwerp: 5-0



Shakhtar Donetsk - Porto: 1-3

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