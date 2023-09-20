Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu maçlar! Lazio kalecisi Provedel 90+5'te attığı golle gecenin olayına imza attı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başladı. Avrupa Devleri'nin sahne aldığı kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun ilk grup maçları kıran kırana geçen karşılaşmalara sahne oldu. Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.
Son şampiyon Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kızılyıldız'ı 3-1'lik skorla geçti.
GECENİN OLAYI: KALECİDEN 90+5'TE GELEN KAFA GOLÜ
Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
Milan - Newcastle United: 0-0
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund: 2-0
Lazio - Atletico Madrid: 1-1
Barcelona - Royal Antwerp: 5-0
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