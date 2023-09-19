Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu! 1. Eleme turu maçları kura çekimi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği turnuvada 1. Eleme Turu Kura Çekimi tamamlandı.

TURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

19 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak.