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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! 1. Eleme turu maçları kura çekimi...

SPOR
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu! 1. Eleme turu maçları kura çekimi...

A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası maçları için kura çekim heyecanı tamamlandı. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği turnuvada 1. Eleme Turu Kura Çekimi tamamlandı.

TURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

19 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayan kura çekimi, Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Yıllardır olduğu gibi bu sezon kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya, 2023-2024 sezonu heyecanını da futbolseverlere anbean yaşatacak.

62 TAKIM KATILACAK

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor
Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor
12 Bingölspor - Elazğık Futbol Kulübü
Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor
Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK
Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor
Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor
Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor
Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor
Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü
Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü
1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor
M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu
Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye
Turgutluspor - Aliağa
Karşıyaka - Bergama Sportif
Bornova 1987 - Akhisarspor
Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor
Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor
Bigaspor - Bilecik 1969 Spor
Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK
Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor
Gölcükspor - Bartınspor
Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği
Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor
Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor
Edirnespor - Çorlu 1947 Spor

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