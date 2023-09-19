Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!

"Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. İşte maç hakkında detaylar...