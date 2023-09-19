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Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!

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Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaşacak. Müsabaka hakkında detaylar ise merak konusu oluyor. İşte, Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman sorusunun cevabı ve maçın canlı yayın bilgileri...

"Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. İşte maç hakkında detaylar...

TÜRKİYE-ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

20 Eylül Çarşamba günü TSİ 07.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Elemelerde B Grubu'nda yer alan milliler, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye - Belçika

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