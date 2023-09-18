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TFF'den flaş Stefan Kuntz açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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TFF’den flaş Stefan Kuntz açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Alman hoca ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Çarşamba günü toplantı yapacağını duyurdu.

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