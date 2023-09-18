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Galatasaray'ın rakipleri liglerindeki maçları kaybetti! Grubun tek kazananı Aslan...

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Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Galatasaray’ın rakipleri liglerindeki maçları kaybetti! Grubun tek kazananı Aslan...

Süper Lig'de Samsunspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakipleri lig mücadelelerinde hüsrana uğradı. Grupta yer alan Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag bu hafta oynadıkları lig maçlarını kaybetti.

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