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Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi

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Giriş Tarihi: 16.09.2023
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Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

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