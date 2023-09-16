16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

SPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
ABONE OL
Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri’ne galibiyetle başladı

Son dakika haberine göre Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA