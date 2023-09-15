Süper Lig transfer sezonu bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray 2023-2024 TFF transfer tescil dönemi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihini belirleyerek futbolseverlere beklenen cevabı verdi. Transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başladı. Taraftarlar, hangi yıldız oyuncuların hangi kulüplere katılacağını merakla takip ederken, "Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?" sorusu futbolseverlerin dilinden düşmedi. İşte tüm detayları...