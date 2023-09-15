Süper Lig transfer sezonu bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray 2023-2024 TFF transfer tescil dönemi...
Türkiye'de futbol heyecanı her geçen gün artarken, Süper Lig transfer sezonunun sona erme tarihi futbolseverlerin merakla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer tescil dönemi ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İşte 2023-2024 Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 yaz transfer sezonu bitiş tarihini belirleyerek futbolseverlere beklenen cevabı verdi. Transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başladı. Taraftarlar, hangi yıldız oyuncuların hangi kulüplere katılacağını merakla takip ederken, "Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?" sorusu futbolseverlerin dilinden düşmedi. İşte tüm detayları...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de milli maç arası 4 Eylül'de başladı ve 16 Eylül'de sona erecek.
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