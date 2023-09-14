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FIFA yılın futbolcu adaylarını açıkladı! Türk yıldız da listede yer aldı

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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FIFA yılın futbolcu adaylarını açıkladı! Türk yıldız da listede yer aldı

FIFA yılın en iyi futbolcu adaylarını açıkladı. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek. İşte aralarında Türk yıldızın da yer aldığı o liste...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.

Yılın en iyi futbolcusu adayları:

Julian Alvarez (Manchester City)

Marcelo Brozovic (Al Nassr)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

İlkay Gündoğan (Barcelona)

Erling Haaland (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Bernardo Silva (Manchester City)

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