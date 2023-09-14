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Trabzon'da Pepe'den sonra yer yerinden oynayacak! Görüşmeden sonuç çıktı! 47 milyon euroluk Dünya yıldızı...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Trabzon’da Pepe’den sonra yer yerinden oynayacak! Görüşmeden sonuç çıktı! 47 milyon euroluk Dünya yıldızı...

Trabzonspor, transfer döneminde büyük bir sürprize imza atarak Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattıktan sonra, şimdi de orta saha bölgesini güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, 47 milyon euro değerindeki süper yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için hızla adımlar atmış durumda. İşte, o isim...

Trabzonspor, Nicolas Pepe ve Batista Mendy gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak gücünü artırmıştı. Ancak bordo-mavili ekip, transfer dönemindeki aktif tutumunu sürdürerek bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için önemli bir hamle yaptı. İşte, 47 milyon euroluk Dünya yıldızı...

47 MİLYON EUROLUK ORTA SAHA!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor, muhteşem bir performans sergileyerek 1-5'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu zafer, milli araya yüksek moralle girmelerini sağladı.

Ayrıca, takımın önünde zorlu bir Beşiktaş derbisi bulunurken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ!

Bordo-mavili ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara ile transfer görüşmesi yaptı.

Yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı, Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcuyu İstanbul'a getireceği öne sürüldü.

Transfer sezonunun başladığı günden bu yana Onuralp Cevikkan, Dimitrios Kourbelis, Joaquín Fernández, Mislav Orsic, Filip Benkovic, Göktan Gürpüz, Tonio Teklic, Mehmet Can Aydın, Fountas, Rayyan Baniya, Berat Özdemir, Batista Mendy ve Fildişi Sahilli golcü Nicolas Pepe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, bu kez orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

THIAGO ALCANTARA'NIN KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Thiago'nun futbol kariyeri, büyük kulüplerin formalarını giyerek parladığı başarılı bir süreci içeriyor.

Transfermarkt'a göre 15 milyon euro değeri ile dikkat çeken Thiago, Liverpool formasıyla 97 maçta boy gösterirken 3 gol atma başarısı gösterdi ve 6 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncu, yetenekleri ve çok yönlülüğü ile futbolseverlerin dikkatini çekiyor.

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