Trabzon’da Pepe’den sonra yer yerinden oynayacak! Görüşmeden sonuç çıktı! 47 milyon euroluk Dünya yıldızı...

Trabzonspor, Nicolas Pepe ve Batista Mendy gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak gücünü artırmıştı. Ancak bordo-mavili ekip, transfer dönemindeki aktif tutumunu sürdürerek bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için önemli bir hamle yaptı. İşte, 47 milyon euroluk Dünya yıldızı...