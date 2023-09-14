İngiltere’nin nefreti Harry Maguire! Taraftarların öfkesinden annesi ve eşi de payını aldı

ANNESİ DAYANAMADI, AÇIKLAMA YAPTI

Harry Maguire'a gelen yoğun tepkilere dayanamayan annesi Zoe Maguire, sosyal medyadan açıklama yaparak hakaret ve tacize varan bu eleştirilere tepki gösterdi.

Zoe Maguire, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir anne olarak oğlumun bazı taraftarlardan, uzmanlardan ve medyadan aldığı olumsuz ve küfürlü yorumların seviyesini görmek utanç verici. Futbol dünyasında inişler ve çıkışlar, olumlu ve olumsuz durumlar olduğunu anlıyorum ama Harry'nin maruz kaldığı şey futbolun çok ötesine geçip tacize vardı. Onun yaşadıklarını görmek benim için hiç iyi değil.

Gelecekte başka ebeveynlerin veya oyuncuların, özellikle bugün bu sınırları aşan genç erkek ve kızların benzer durumlar yaşadıklarını görmeyi hiç istemem.

Harry'nin kocaman bir kalbi var ve zihinsel olarak güçlü olması, bununla başa çıkabilmesini sağlıyor.

TOM HOLLAND'DAN DESTEK

Beyaz perdede Spider-Man'e can veren İngiliz aktör Tom Holland da Harry Maguire için destek açıklaması yaptı:

Harry Maguire'a hayranlık duyuyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. O anda ne yapacaktı, topun ceza alanına gelmesini mi bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var.

GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda eşleşen Galatasaray ile Manchester United, ilk maçı 3 Ekim'de Old Trafford'da oynayacak. İkinci randevu ise 29 Kasım'da RAMS Park'ta oynanacak.