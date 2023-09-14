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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Galatasaray bir dönem büyük umutlarla transfer ettiği Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu. Çağlayan sarı kırmızılı kulüp sonrası Gaziantep FK ile anlaştı.

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