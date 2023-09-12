Ahmet Nur Çebi’den bomba açıklamalar: Ramos herkesin takımında görmek istediği biri

"SUUDİ ARABİSTAN FİYATLARI İKİYE KATLADI"

"Suudi Arabistan bu sene fiyatları ikiye katladı. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, "Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum." Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik."

"TAKIMDA HOCANIN İSTEMEDİĞİ BİR OYUNCU YOK"

"Hocanın istemediği bir oyuncunun şu anda takımda olduğunu düşünmüyorum. Bu bir ekip işiydi. Ekonominin izin verdiği ölçüde transferler gerçekleşmiştir."